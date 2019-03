NRW: Weniger Arbeitslose, Arbeitsmarkt kommt früh in Schwung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Februar leicht gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging die Zahl der Männer und Frauen ohne Jobs um rund 6100 auf etwa 642 000 zurück, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die Behörde mit einem leichten Anstieg gerechnet. «Der Arbeitsmarkt ist gegen den langjährigen Trend auch in diesem Jahr wieder früh in Schwung gekommen», erklärte die regionale Behördenchefin Christiane Schönefeld.

Von dpa