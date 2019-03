Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Räumung von Teilen des Sicherheitsbereichs am Düsseldorfer Airport läuft der Betrieb an allen Flugsteigen wieder an. Als letztes sei kurz vor 9 Uhr aus das Gate B wieder geöffnet worden, sagte ein Flughafensprecher am Freitagmorgen. Von der Räumung seien nach ersten Schätzungen etwa 6500 Passagiere betroffen.

Von dpa