Verkehrskontrolle: Polizist soll Mann getreten haben

Plettenberg (dpa/lnw) - Bei einer außer Kontrolle geratenen Verkehrskontrolle im sauerländischen Plettenberg soll ein Polizeibeamter einen Mann körperlich angegriffen haben. Ein Handy-Video, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiere, zeige aber «nur eine kurze Sequenz und bildet nicht den Gesamtsachverhalt ab», teilte die Polizei im Märkischen Kreis am Donnerstag mit. Ein Sprecher der Behörde sagte auf Anfrage, in dem Ausschnitt sei zu sehen, wie ein Beamter einen Mann gegen das Bein trete. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Von dpa