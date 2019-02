Rund 300 Verfolgungsfahrten in NRW im vergangenen Jahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat sich im vergangenen Jahr mindestens rund 300 Verfolgungsfahrten mit Verdächtigen geliefert. Dem Lagezentrum der Landesregierung seien 297 solcher Vorfälle gemeldet worden, berichtete das NRW-Innenministerium am Donnerstag auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. 54 Mal seien dabei Menschen verletzt worden. In mehr als jedem dritten Fall sei es dabei zu einem oder mehreren Sachschäden gekommen. Teilweise seien mehrere Autos beschädigt worden.