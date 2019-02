Landrat: Polizei-Fehler mit Acht-Punkte-Programm aufarbeiten

Dabei soll Lehmann auch neues Personal helfen, dass der Behördenchef am Donnerstag in Detmold vorstellte. Auf Anweisung des NRW-Innenministeriums hatte der Landrat zuletzt zwei ranghohe Polizeiführungskräfte von ihren Aufgaben entbunden. Neu in Detmold ist jetzt Margit Picker. Die neue Abteilungsleiterin Polizei wechselt aus dem Landeskriminalamt in den Kreis Lippe. Matthias Brand leitet ab sofort das die Direktion Kriminalität und kommt aus dem Polizeipräsidium Bielefeld.

Lehmann will im Rahmen des Maßnahmen-Programms auch die gesamte Polizei beim Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt mehr sensibilisieren und überprüfen, wie der Stand der Weiterbildung ist. Zudem soll der Austausch mit den Jugendämtern und dem Gesundheitsamt verbessert werden.