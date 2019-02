NRW will Beziehungen zu US-Bundesstaaten festigen

Düsseldorf/New Jersey (dpa/lnw) - Angesichts der Belastung der transatlantischen Beziehungen unter US-Präsident Donald Trump setzt Nordrhein-Westfalen auf stärkere Kontakte in die US-Bundesstaaten. «Die derzeitige US-Regierung ist ein herausfordernder Partner», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch (Ortszeit) nach einem Treffen mit dem Gouverneur des Bundesstaates New Jersey, Philip D. Murphy. Umso wichtiger sei es für NRW, «die guten und freundschaftlichen Beziehungen auf Ebene der Bundesstaaten zu pflegen und künftig weiterzuentwickeln».