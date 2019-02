Hürdensprinterin Dutkiewicz muss für Hallen-EM absagen

Wattenscheid (dpa) - Hürden-Ass Pamela Dutkiewicz muss ihre Teilnahme an den Hallen-Europameisterschaften am Wochenende in Glasgow absagen. Dies teilte ihr Club TV Wattenscheid 01 am Mittwoch mit. Die Weltjahresbeste über die 60 Meter Hürden und Freiluft-Vize-Europameisterin über 100 Meter Hürden hat Leistenprobleme. «Pam hatte in den letzten Wochen schon Spannungen im Leistenbereich», sagte ihr Trainer Slawomir Filipowski, «da wollten wir eine ernsthaftere Verletzung jetzt nicht riskieren.»

Von dpa