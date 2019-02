Bau boomt weiter: Zuwachs vor allem im Wohnungsbau

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Boom am Bau geht in Nordrhein-Westfalen weiter. Im Dezember vergangenen Jahres wuchs die Produktion im Vorjahresvergleich branchenweit um 11,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Der Hoch- und der Tiefbau waren dabei gleichermaßen am Wachstum beteiligt. Zuwachs gab es vor allem im Wohnungsbau: Er legte im Vergleich zum Vormonat um mehr als ein Fünftel zu. Knapp sechs Prozent Plus verzeichnete der gewerbliche und industrielle Hochbau. Einen Rückgang gab es nur beim öffentlichen Hochbau.

Von dpa