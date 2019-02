Mehr Verkehrstote und mehr Unfälle in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Toten und Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr gestiegen. Die Zahl der Unfalltoten stieg um 6 auf 490 Menschen, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Das entspricht einem Anstieg von 1,2 Prozent. Die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt stieg um fast 7000 auf 660 600.