Geldautomat gesprengt: «erheblicher» Schaden in Bankfiliale

Dortmund (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Dortmund einen Geldautomaten gesprengt und nach Polizeiangaben einen großen Schaden angerichtet. Bei der Explosion sei am frühen Mittwochmorgen in einer Bankfiliale ein «erheblicher Gebäudeschaden» entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten suchten am Morgen noch nach den Tätern und setzten dabei auch einen Hubschrauber ein. Weitere Details waren zunächst unklar.

Von dpa