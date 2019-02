Grüne fordern neue Polizeistrukturen nach Lügde

Düsseldorf/Lügde (dpa/lnw) - Die Grünen fordern eine Zentralisierung der nordrhein-westfälischen Polizeibehörden als Konsequenz aus dem Skandal um jahrelang ungesühnten Kindesmissbrauch in Lügde. Der Fall zeige, das kleine Polizeibehörden nicht ausreichend spezialisiert und geübt seien, um so große Verfahren professionell zu bewältigen, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Verena Schäffer, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa