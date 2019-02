Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehrere Restaurants in Nordrhein-Westfalen haben ihren Stern im Guide Michelin verloren. In der am Dienstag vorgestellten Ausgabe des Hotel- und Restaurantführers wurde acht Häusern ein Stern gestrichen. Der Verlust beruht vor allem darauf, dass zuvor ausgezeichnete Restaurants geschlossen haben. Nach oben gekocht hat sich das «Ox&Klee» in Köln, das sich nun mit zwei Sternen schmücken kann. Vier Häuser wurden neu in die Gilde der Restaurants mit einem Stern aufgenommen. Dies sind in Köln das «maximilian lorenz» und das «NeoBiota». In der Eifel kam dazu «Burg Nideggen - Brockel Schlimbach» sowie in Niederkassel bei Bonn «Clostermanns Le Gourmet».

Unangefochtener NRW-Spitzenkoch bleibt Joachim Wissler vom «Vendôme» in Bergisch Gladbach: Das Restaurant ist eines von bundesweit zehn Häusern mit drei Sternen. In der Liga der Zwei-Sterne-Restaurants spielen weiter das «Rosin» in Dorsten von Fernsehkoch Frank Rosin sowie «Le Moissonnier» in Köln.

Insgesamt hat das bevölkerungsreichste Bundesland 47 Sterne-Restaurants. Das sind vier weniger als bei der letzten Wertung 2018. Bundesweit wurden 309 Restaurants ausgezeichnet.

In Düsseldorf hat das seit Jahrzehnten auf den vorderen Plätzen spielende «Im Schiffchen» statt zwei nun noch einen Stern. Patron Jean-Claude Bourgeuil hatte voriges Jahr angekündigt, er wolle kürzer treten. Sieben Häusern wurde die Auszeichnung gestrichen. Dies sind «EQUU in der Remise» (Bonn), «Westfälische Stube» (Hörstel), «Schloss Loersfeld» (Kerpen), «Gourmet 1895» (Münster) sowie aus Köln «Himmel un Äd», «L'escalier» und «WeinAmRhein».

Im Wettstreit zwischen Düsseldorf und Köln ist das Spiel ausgeglichen: Beide Städte kommen auf je zehn Sterne-Restaurants, allerdings hat Köln dabei zwei Restaurants mit zwei Sternen. Bonn hat drei ausgezeichnete Restaurants, Aachen und Essen haben jeweils zwei.