Reul macht Bekämpfung von Kindesmissbrauch zur Chefsache

Düsseldorf/Lügde (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) will die Bekämpfung von Kindesmissbrauch in seinem Ministerium professionalisieren. Eine sogenannte Stabstelle Kindesmissbrauch soll mit Blick auf den Fall Lügde strukturelle Defizite bei den Ermittlungen systematisch aufarbeiten, kündigte Reul am Dienstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag an. An der Spitze soll ein erfahrener Kriminalbeamter stehen. «Die Schwächsten brauchen die stärksten Beschützer, und das muss die Polizei sein», sagte der Minister.

Von dpa