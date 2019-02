Erzgebirge Aue plant Überraschung gegen Tabellenzweiten Köln

Trainer Daniel Meyer wird seine Mannschaft gegen die torgefährlichen Rheinländer nicht nur auf das Verteidigen einstellen. «Die Kölner verfügen über den stärksten Kader der Liga. Wir wollen die spielerischen Elemente, die uns bisher ausgezeichnet haben, und das Ballbesitzspiel aber auch gegen so einen Gegner auf den Platz bringen. Der FC hat zuletzt durchaus kleinere Anfälligkeiten im Defensivbereich gezeigt», sagte Meyer am Dienstag. Ein weiteres Ziel seines Teams müsse es sein, die Partie so lange wie möglich offen zu gestalten. Das könne beim Bundesliga-Absteiger durchaus zu einer Verunsicherung führen. «Für uns geht es darum, dass uns das Spiel in den letzten 20 Minuten noch eine Möglichkeit zulässt, um am Ende zu punkten. Die Kölner haben nämlich nochmal einen anderen Druck als wir. Dort ist die Erwartungshaltung sehr klar, nämlich einen Gegner wie Aue klar besiegen zu müssen», erklärte Meyer. Während die Kölner mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen können, haben die Auer die Möglichkeit, mit einem Erfolg auf den zehnten Platz vorzurücken und den Abstand auf die Abstiegszone weiter zu vergrößern.