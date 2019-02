Lkw mit tonnenweise flüssigem Beton umgekippt: A4 gesperrt

Köln (dpa/lnw) - Ein Lastwagen mit etwa 20 Tonnen flüssigem Beton ist auf der A4 bei Köln umgekippt und hat für eine Sperrung der Autobahn in Richtung Sauerland gesorgt. Die Strecke bleibe nach dem Unglück am Dienstagvormittag in Höhe der Anschlussstelle Poll voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt, teilte die Polizei mit. Ein größerer Teil des Baustoffs sei ausgelaufen und drohe auf der Fahrbahn auszutrocknen, sagte ein Sprecher. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten seien für die Autobahnmeisterei und das Abschleppunternehmen eine große Herausforderung.

Von dpa