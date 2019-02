Minister: Kliniken haben Schlüsselrolle bei Organspenden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Krankenhäusern eine Schlüsselrolle bei der Gewinnung von mehr Organspenden zugewiesen. Wichtig sei dort die Identifikation von Spendern, sagte der Minister am Dienstag vor Medizinern und Krankenhausexperten bei einer Tagung in Düsseldorf. Mit Blick auf die bundesweit mit Abstand niedrigste Spendenzahl in NRW sagte Laumann: «Ich lasse Antworten nicht gelten, dass es am System liegt.» Seine Besuche in 19 Kliniken mit neurochirurgischen Abteilungen im vergangen Jahr hätten ergeben, dass das Thema verschieden angegangen werde. Auch die Zahl der Organentnahmen sei unterschiedlich.

Von dpa