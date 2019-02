Sechs Schwerverletzte nach Unfällen auf A4 bei Köln

Köln (dpa/lnw) - Bei zwei aufeinander folgenden Autounfällen auf der A4 bei Köln sind sechs Menschen schwer verletzt worden, einer sogar lebensgefährlich. Ein Mann war am Montagabend zwischen Klettenberg und Eifeltor mit seinem Wagen am Ende eines Staus auf einen Sattelschlepper aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte sich der Beifahrer des Wagens so schwer, dass er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Auch der Unfallverursacher sowie der Fahrer eines weiteren aufprallenden Fahrzeugs erlitten schwere Verletzungen. Die Auffahrenden waren nach Angaben der Polizei wohl zu unaufmerksam auf das Ende des Staus vor ihnen zugefahren.

Von dpa