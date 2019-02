Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst wollen die Gewerkschaften heute ihre Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen ausweiten. Beschäftigte von Justiz, Behörden, Universitäten und Hochschulen sollen ab Dienstbeginn ihre Arbeit niederlegen, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi sagte. Bei einer Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf wollen demnach mehr als 8000 Streikende dem Aufruf mehrerer Gewerkschaften folgen und protestieren. Dort sollen Verdi-Chef Frank Bsirske und der Vorsitzende des Beamtenbundes dbb, Ulrich Silberbach, reden. In Hamm in Westfalen werden 800 Streikende erwartet.

Bereits am Montag hatten sich etwa 1200 Beschäftigte in NRW nach Verdi-Angaben an Warnstreiks an den Unikliniken beteiligt, um den Druck auf die Länder zu erhöhen. Die voraussichtlich entscheidende Verhandlungsrunde ist am Donnerstag in Potsdam. Verdi und der dbb fordern für die Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länder weisen die Forderungen als überzogen zurück.