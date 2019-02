Mann soll Tochter erschossen haben und dann sich selbst

Paderborn (dpa/lnw) - Bei den beiden am Wochenende in Paderborn gefundenen Leichen eines 90-Jährigen und einer 63-Jährigen handelt es sich um Vater und Tochter. Die Polizei vermutet ein Familiendrama. «Wir gehen davon aus, dass der 90-Jährige mit mehreren Schüssen seine Tochter getötet hat», sagte der Paderborner Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am Montag. Anschließend habe er sich selbst mit der Pistole getötet. Die Tat geschah am Samstagabend. Nachbarn hatten die Schüsse gehört und die Polizei gerufen.

Von dpa