Randale im Fast-Food-Restaurant

Schwelm (dpa/lnw) - Fliegende Lebensmittel, zerstörtes Inventar und Pfefferspray: Bei einer Randale in einem Fast-Food-Restaurant in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind mehrere Angestellte verletzt worden. Eine zwölfköpfige Gruppe, mehrheitlich betrunkene junge Männer und Jugendliche, hatten in der Nacht zu Samstag im Schnellrestaurant mit Essen um sich geworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Angestellter ermahnte sie, woraufhin die Situation eskalierte. Laut Polizei bewarfen die Gäste den Mitarbeiter und beleidigten ihn. Außerdem sollen fest installierte Möbel herausgerissen worden und in Richtung des Personals geworfen worden sein. Einer der Täter sprühte mit Pfefferspray und verletzte so vier Angestellte.

