Köln: 600 Millionen Euro Karnevalsumsatz

Köln (dpa) - Karnevalisten greifen für Kostüme, Sitzungstickets und Getränke tiefer in die Tasche als früher. Für den Kölner Karneval - also die Zeit zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch - seien zuletzt 596 Millionen Euro ausgegeben worden, heißt es in einer am Montag vorgestellten Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) für das Festkomitee Kölner Karneval. Die Autoren beziehen sich auf die Karnevals-Saison 2017/18, also die «Session». Damit habe sich der jecke Umsatz in zehn Jahren um 29 Prozent erhöht. Fast die Hälfte des Anstiegs geht auf die Inflation zurück.

Von dpa