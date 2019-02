8700 Teilnehmer im Düsseldorfer Rosenmontagszug

Eine Attraktion in Düsseldorf sind die politischen Mottowagen. Karnevalswagenbauer Jacques Tilly kommt mit seinen aktuellen, satirischen Kreationen regelmäßig bis in die internationale Presse. Etwa 40 Karnevalisten werden am Zug hoch zu Pferde teilnehmen. Jedoch verzichten die Veranstalter erstmals auf Kutschpferde, die Wagen werden stattdessen von Traktoren gezogen. In diesem Jahr beginnt der Umzug um 11.50 Uhr und damit etwas früher als in den Vorjahren - ein Tribut an das Fernsehen, das die Berichterstattung ausgebaut hat.