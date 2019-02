Frau gegen Kopf getreten und bewusstlos zurückgelassen

Velbert (dpa/lnw) - Eine 52-Jährige ist bei einer Attacke auf offener Straße in Velbert mehrfach gegen den Kopf getreten und bewusstlos zurückgelassen worden. Von dem unbekannten Täter fehlte zunächst jede Spur, wie die Beamten am Montag mitteilten. Demnach war die Frau am Sonntagabend angegriffen worden. Zeugen hätten angegeben, dass sich der Mann und das spätere Opfer zuvor unterhalten und gestritten hatten. Der Täter soll die Frau dann geschubst und mehrfach getreten haben, als sie am Boden lag. Anschließend floh er. Zeugen kümmerten sich um die Verletzte und informierten die Rettungskräfte. Sie kam in ein Krankenhaus.

Von dpa