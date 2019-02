NRW-Tourismus: Gästezahlen erreichen Rekordhöhe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Tourismus in Nordrhein-Westfalen brummt. Die Gäste- und Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen sowie auf Campingplätzen erreichten im vergangenen Jahr neue Rekordhöhen, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Insgesamt erhöhte sich die Gästezahl in den 5120 Beherbergungsbetrieben des Landes um 1,8 Prozent auf 23,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 0,8 Prozent 51,9 Millionen.

Von dpa