Schüsse bei türkischer Hochzeit erschrecken Anwohner

Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einer türkischen Hochzeit in Oberhausen sollen am Wochenende drei Männer mit Schreckschusswaffen geschossen und Böller gezündet haben. Anwohner hatten am Samstagnachmittag den Notruf gewählt, wie die Polizei Oberhausen am Montag berichtete. Mehrere Streifenwagen fuhren zum Tatort - und trafen auf eine Hochzeitsgesellschaft, die mit rund 30 Autos in einer Zufahrt zu einer Häuserzeile stand. Neben einigen Autos fanden die Beamten Dutzende Patronenhülsen, in zwei Fahrzeugen auch Schreckschusswaffen.

Von dpa