Flüssiggas-Waggon-Bergung: A40-Sperrung nicht ausgeschlossen

Moers (dpa/lnw) - Nach dem Entgleisen eines mit Flüssiggas beladenden Güterzuges nahe der A40 in Moers soll die Bergung an diesem Dienstag fortgesetzt werden. «Bis auf einen Kesselwagen sind die Arbeiten abgeschlossen», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen. Laut Autobahnpolizei ist eine erneute Sperrung der A40 im Bereich Moers bisher nicht ausgeschlossen. «Es ist nicht klar, ob eine erneute Sperrung erforderlich ist», sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa