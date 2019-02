Maskierter überfällt Spielhalle mit Schusswaffe

Borken (dpa/lnw) - Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Unbekannter in Gescher (Kreis Borken) eine Spielhalle überfallen. Er bedrohte in der Nacht zum Montag eine Angestellte mit einer Schusswaffe, bis diese ihm rund 300 Euro aushändigte, wie die Polizei mitteilte. Danach lief der mit einem Schal maskierte Täter in unbekannte Richtung davon. Die Polizei konnte ihn zunächst nicht fassen.

Von dpa