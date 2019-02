DHfK verpasst Wiedergutmachung: 20:24-Niederlage in Lemgo

Geschäftsführer Karsten Günther hatte in einer Sondersitzung eine Reaktion auf die 27:34-Klatsche in Göppingen von der Mannschaft gefordert. Immerhin führten die Leipziger in Lemgo bis zur 19. Minute mit 5:4. Zur Pause lagen die Gäste mit einem Treffer hinten, in der 41. Minute mit 12:15 (41.). Elf Minuten vor Ende war die Partie durch ein Fünf-Tore-Polster der Gastgeber entschieden.