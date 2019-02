Umfrage: Klimaschutz-Demos von Schülern entzweien NRW

Die «Fridays for Future»-Bewegung geht auf die schwedische Aktivistin Greta Thunberg zurück. Die 16-Jährige demonstriert seit Monaten freitags in Stockholm. Mittlerweile schließen sich auch in Deutschland Schüler an. Die NRW-Landesregierung hatte zuletzt bekräftigt, dass die Schulpflicht gelte, und mit Sanktionen gedroht.