Vermisste Seniorin tot in Gebüsch gefunden

Borken (dpa/lnw) - Eine vermisste Rentnerin ist in Borken tot gefunden worden. Die 78-Jährige wurde nach Informationen der Polizei vom Sonntag leblos in einem Gebüsch entdeckt. Der Hund einer Spaziergängerin hatte davor angeschlagen. Die Frau war seit Donnerstagmorgen vermisst worden. Sie lebte in einem Seniorenheim.