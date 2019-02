Mann schießt Rentner auf Terrasse an und flüchtet

Goch (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Goch im Kreis Kleve einen Rentner angeschossen und am Beim schwer verletzt. Der 76-Jährige war am Samstagabend in seinem Wohnzimmer vom Geräusch einer splitternden Glastür aufgeschreckt worden und auf die Terrasse getreten. Dort entdeckte er den unbekannten Mann, der unvermittelt aus einer Waffe auf ihn feuerte und dann flüchtete. Die Hintergründe der Tat waren laut Polizei zunächst unklar.

Von dpa