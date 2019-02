Feuer zerstört Lagerhalle: Mehr als 100 000 Euro Schaden

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Eine Lagerhalle mit Büros ist in Bad Oeynhausen im Kreis Minden-Lübbecke zu großen Teilen abgebrannt. Dort hatte ein Firma laut Polizei auch alte Fahrzeuge untergestellt. Verletzt wurde am Sonntagmorgen niemand. Es entstand aber hoher Sachschaden von geschätzt mehr als 100 000 Euro. Das Feuer zerstörte das Dach des etwa 30 mal 30 Meter großen Gebäudes. Was den Brand auslöste, war noch unklar. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle.

Von dpa