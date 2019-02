Alkoholfreies Fahren: Betrunkene rammt mit Auto Werbetafel

Sundern (dpa) - Eine betrunkene Autofahrerin hat im nordrhein-westfälischen Sundern ein Werbeschild für alkoholfreies Fahren gerammt. Ihr Auto verkeilte sich dabei so mit einer Mauer unterhalb der Werbetafel, dass sie nicht mehr weiterfahren konnte und zu Fuß nach Hause ging, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als Beamte sie zu Hause aufsuchten, bestätigte die 21-Jährige den Unfall. Auf dem Plakat einer Werbekampagne der Verkehrswacht sind eine Wasserflasche und ein Autoschlüssel mit dem Zusatz «Freunde fürs Leben» zu sehen, um für nüchternes Fahren zu werben. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, der Führerschein wurde sichergestellt.

Von dpa