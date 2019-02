Emscher-Umbau: Immer mehr Abwässer fließen in neuen Kanal

Essen (dpa/lnw) - Das Großprojekt des Emscher-Umbaus im Norden des Ruhrgebiets von einer Kloake zu einem naturnahen Fluss macht Fortschritte. Der Abwasserkanal Emscher (AKE), der 51 Kilometer lang werden und den Fluss entlasten soll, werde schrittweise in Betrieb genommen. «Mittlerweile haben wir ein halbes Dutzend seitliche Anschlüsse an den Kanal in Betrieb genommen. Dadurch ist die Emscher weiter vom Schmutz entlastet worden», sagte Ilias Abawi, Sprecher der Emschergenossenschaft, der Deutschen Presse-Agentur dpa.