Rund 100 000 Besucher bei Bildungsmesse Didacta

Köln (dpa/lnw) - Die Bildungsmesse Didacta in Köln ist am Samstag zu Ende gegangen. Insgesamt kamen rund 100 000 Besucher - im Vergleich zu 73 000 im Vorjahr, wie der Veranstalter mitteilte. 915 Unternehmen aus 53 Ländern hatten Bildungsangebote präsentiert. Viele Lehrer und Pädagogen hätten sich vor allem für den Einsatz von digitalen Lernmedien und den Umgang damit in Unterricht und Erziehung interessiert, hieß es. Die meisten Aussteller hatten auf diesem Gebiet spezielle Angebote.

Von dpa