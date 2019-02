0:0 in Lotte: KSC verliert Anschluss an Osnabrück

Die erste Chance der an Höhepunkten armen Partie hatten die Gäste in der achten Minute durch Winterneuzugang Sercan Sararer, der aus zwölf Metern an Lottes Keeper Steve Kroll scheiterte. Nach der Pause zeigte Lotte mehr Engagement in der Offensive. Toni Jovic (57.) hatte im Alleingang die beste Chance des Spiels für die Gastgeber, konnte aber ebenso wie Teamkollege Felix Drinkuth (70.) wenig später den Ball nicht über die Linie bekommen. In der 75. Minute vergaben Sararer und Alexander Groiß noch einmal die Chance, im Strafraum den entscheidenden Treffer für den KSC zu erzielen.