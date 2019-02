Jena unterliegt mit 0:1 gegen Fortuna Köln

Jena (dpa/th) - Der FC Carl Zeiss Jena hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen weiteren Rückschlag erlitten und mit 0:1 (0:1) gegen Fortuna Köln verloren. Das einzige Tor der Partie vor 4578 Zuschauern erzielte am Samstag Maik Kegel in der 13. Minute. Nach der zweiten Niederlage in Serie rangieren die Thüringer als 18. weiter auf einem Abstiegsplatz. Zu einem Nichtabstiegsrang fehlen vier Punkte.

Von dpa