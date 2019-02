Xanten (dpa/lnw) - Zwei Arbeiter sind in Xanten am Niederrhein aus fünf Metern Höhe gerettet worden. Ein Hubsteiger, mit dem die Männer in die Höhe gefahren waren, habe sich am Samstag plötzlich nicht mehr steuern lassen, teilte die Feuerwehr mit. Die Rettungskräfte holten sie mit Hilfe einer Drehleiter zurück auf sicheren Boden. Warum der Hubsteiger versagte, war nicht bekannt.

Von dpa