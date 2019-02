Feuer zerstört Haus: Frau gerettet, Hund tot

Bonn (dpa/lnw) - Ein Feuer hat in Bonn ein Einfamilienhaus zerstört. Die einzige Bewohnerin konnte am Samstagmorgen gerettet werden, ihr Hund aber starb im Rauch, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr löschte den Brand bis zum Mittag. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt. Das Feuer richtete einen hohen Sachschaden an, wie es hieß. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das Haus war unbewohnbar. Zuerst hatte der «General-Anzeiger» berichtet.

Von dpa