Städteregion gibt Tiere an Zirkus zurück

Aachen (dpa/lnw) - Die Städteregion Aachen hat einem Zirkus mehrere in Obhut genommene Tiere zurückgegeben - ist nun aber Besitzer eines vermutlich chronisch kranken Kamels. Die Tiere waren Ende Januar vom Veterinäramt mitgenommen worden, wie der Städteregionsrat am Freitag mitteilte. Grund sei gewesen, dass sie der Familienzirkus nach einem Gastspiel in Monschau wegen anhaltenden Schneefalls allesamt in einem Hänger untergebracht habe. Die Experten hielten das für eine unzureichende Haltung. Vier Pferde, je zwei Lamas, Ziegen, Esel, fünf Laufenten, ein Hahn und das Kamel wurden abgeholt und untersucht.

Von dpa