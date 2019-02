Zweiter Anlauf für Frühling: Wieder milde Tage in ganz NRW

Essen (dpa/lnw) - Sonne satt und mehr Wärme - die nächsten Tage werden in NRW wieder frühlingshaft. Die letzten Wolken verziehen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Die Temperaturen steigen dann kontinuierlich von neun Grad am Samstag auf bis zu 17 Grad am Dienstag. Bis mindestens Mittwoch soll es mild bleiben. Allerdings nur tagsüber. Die nächsten beiden Nächte werden noch einmal frostig.

