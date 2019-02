Diskussion um Oper: Düsseldorfs OB gegen «Klein-Sydney»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat allzu hochfliegende Visionen eines möglichen Neubaus der Oper in der Landeshauptstadt gebremst. Er sprach sich gegen einen Vorschlag aus, wonach ein futuristischer Neubau am Rheinufer in der Nähe des Landtags entstehen könnte. «Das wäre doch Emporkömmlings-Verhalten», sagte Geisel den Zeitungen «Kölner Stadt-Anzeiger» und «Express» (Freitag) zu einem als «Klein-Sydney» kursierenden Entwurf. Das Opernhaus im australischen Sydney ist wegen seiner markanten Gestalt bekannt. Der bisherige Standort stehe nicht zur Disposition, sagte Geisel. Auch andere Architekturbüros haben sich mit Neubau-Vorschlägen gemeldet.

