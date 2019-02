Vorwürfe gegen NRW-Regierung wegen Polizeiskandal Lügde

Die Kripo sei ausgeblutet und liege am Boden, im vergangenen Jahr hätten 60 Leute gefehlt. Nun zeige sich, was Personalmangel bedeute. «Wenn der Innenminister davon redet, dass seine Großmutter das besser gekonnt hätte, kommt das bei den Kollegen, die sich da jeden Tag den Hintern aufreißen, nicht so gut an.»

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bekräftigte dagegen am Freitag im WDR-Hörfunk den Vorwurf des Behördenversagens. Er sehe sich in seiner Kritik bestätigt und habe nun die Pflicht, dafür zu sorgen, das aufzuklären.

Mehrere Sonderermittler des LKA sind im Einsatz, um das Verschwinden der Beweise aufzuklären. 155 Datenträgern sind in der Kreispolizeibehörde Lippe mit Sitz in Detmold verschwunden. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach am Donnerstag von «Polizeiversagen». Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hatte das Verschwinden von Beweisstücken als eine «Katastrophe» für das Ansehen der Polizei eingestuft.