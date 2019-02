Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Skandal um verschwundene Beweisstücke zum Kindesmissbrauch in Lügde soll nächste Woche im Düsseldorfer Landtag aufgearbeitet werden. SPD und Grüne wollten eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragen, kündigten Abgeordnete beider Oppositionsfraktionen am Freitag in einer Debatte über Kindesmissbrauch im Parlament an.

Von dpa