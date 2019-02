Polizist bei Kontrolle bewusstlos gewürgt: Zeugen gesucht

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem Angriff auf zwei Zivilpolizisten in Lünen, bei dem ein Beamter im Würgegriff kurzzeitig das Bewusstsein verloren hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Ermittler seien vor allem an den Aussagen eines Spaziergängers mit Hund interessiert, der sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben soll, erklärte die Dortmunder Polizei am Freitag. Es gehe darum, ein möglichst umfassendes Bild von dem Vorfall zu bekommen, sagte eine Sprecherin.

Von dpa