«Fridays for Future»: Hunderte Schüler demonstrieren in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Hunderte vor allem junge Menschen haben in NRW in mehreren Städten wieder für mehr Klima- und Umweltschutz demonstriert. Im Rahmen der umstrittenen Bewegung «Fridays for Future» zogen am Freitagvormittag allein in Düsseldorf nach Angaben der Polizei rund 300 Teilnehmer von der Altstadt zum Landtag, darunter waren viele Schüler und Studenten. Vor dem Landesparlament hielten sie eine Kundgebung ab.