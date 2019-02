155 Datenträger fehlen: Beweisstücke verschwunden

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde hat Innenminister Herbert Reul (CDU) eine schwere Polizeipanne eingeräumt. Aus den Räumen der Kreispolizei Lippe sind offenbar bereits im Dezember ein Koffer und eine Hülle mit 155 CDs und DVDs verschwunden, die die Ermittler im Wohnwagen des Haupttatverdächtigen gefunden hatten.

Nach einer ersten Sichtung seien auf den Datenträgern Software, Musik sowie Fotos enthalten gewesen. „Kinderpornografisches Material wurde bei dieser Erstsichtung nicht fest­gestellt“, sagte Reul. Ihn ­mache der Vorfall fassungslos: „Man muss hier von Polizeiversagen sprechen.“

Er habe erst am Montag vom Verschwinden der Beweisstücke erfahren, aufgefallen sei das aber bereits am 20. Januar. Der Innenminister hat einen Sonderermittler des LKA zusammen mit vier erfahrenen Kriminalbeamten in die Kreispolizei Lippe entsandt. Sie sollen nach den Datenträgern fahnden und die Beamten vor Ort befragen. Bereits jetzt hätten sie „schwere handwerkliche Fehler bei der Auswertung der Asservate festgestellt“.

Missbrauch auf Campingplatz 1/15 Drei Männer sollen auf einem Campingplatz in Lügde im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe 23 Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografisches Material hergestellt haben. Foto: Christian Müller

Der Campingplatz »Eichwald« in Lügde-Elbrinxen war bis Dienstag vor allem Dauercampern aus den Niederlanden und dem Ruhrgebiet bekannt. Foto: Christian Müller

Einer der Dauercamper, den hier alle kannten und beim Spitznamen riefen, soll zusammen mit zwei weiteren Männern Kinder missbraucht haben – insgesamt etwa 20, sagt die Staatsanwaltschaft Detmold. Foto: Christian Müller

Frank Schäfsmeier führt den Campingplatz »Eichwald« in Lügde. »Wir können nicht fassen, was hier passiert sein soll.« Foto: Christian Müller

Polizisten haben rot-weißes Absperrband um die Parzelle gezogen, auf der der Hauptbeschuldigte seit Jahrzehnten gelebt hat. Foto: Christian Müller

Dass der Junggeselle vor etwa zwei Jahren mit einem kleinen Mädchen auf dem Campingplatz »Eichwald« auftauchte, hat angeblich niemanden stutzig gemacht. Foto: Christian Müller

Zwei alte Wohnwagen, rundherum ein paar marode, hölzerne Anbauten... Foto: Christian Müller

... die Unterkunft wirkt heruntergekommenen. Foto: Christian Müller

Ein arbeitsloser Junggeselle, der in einem Wohnwagen lebt und trotzdem nach eigenen Angaben vom Jugendamt ein Pflegekind anvertraut bekommt – der Fall wirft Fragen auf, zumal der Mann jetzt unter Missbrauchsverdacht in Untersuchungshaft sitzt. Foto: Christian Müller

Ganz geheuer war die Sache dem Jugendamt aber wohl doch nicht. Nach WESTFALEN-BLATT -Informationen soll die Behörde den Mann aufgefordert haben, sich eine richtige Wohnung zu suchen. Foto: Christian Müller

Die fand er 2018 nicht weit vom Campingplatz entfernt über der früheren Sparkassenfiliale von Elbrinxen. Foto: Christian Müller

Ein älterer Mann aus der Nachbarschaft: »Ich habe mitbekommen, dass er die Wohnung tapeziert hat. Aber eingezogen ist er bis heute nicht.« Foto: Christian Müller

Die Pflegetochter soll aus dem benachbarten Niedersachsen stammen und ins zweite Schuljahr gehen. Foto: Christian Müller

Sie soll ebenfalls zu den Opfern gehören und von ihrem Pflegevater missbraucht worden sein. Foto: Christian Müller

Die drei Verdächtigen - 56, 48 und 33 Jahre alte Männer - befinden sich in Untersuchungshaft. Foto: Christian Müller

So sei der Raum, in dem die Datenträger gesichtet und nachher aufbewahrt wurden, nicht standardmäßig über eine Zugangskontrolle ge­sichert gewesen, berichtete LKA-Direktor Dieter Schürmann. Das Material hätte dort auch nicht gelagert werden dürfen.

Der Landrat des Kreises Lippe, Axel Lehmann, betonte, auch er habe erst zu Wochenbeginn von dem Verschwinden erfahren und sofort einen Kommissariats­leiter mit der Aufklärung betraut. Reul betonte, nach Auskunft der Kripo Bielefeld, die die Ermittlungen übernommen hat, liege aus­reichend Beweismaterial vor, um die Tatverdächtigen auch ohne die verschwundenen Datenträger zu überführen.

Bereits 2016 sollen zwei Hinweise auf sexuellen Missbrauch bei der Polizei Lippe eingegangen sein. Nach Telefongesprächen mit den Zeugen leiteten die Beamten die Hinweise an das Jugendamt weiter. Weitere Schritte blieben aber aus. Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt daher auch gegen die Polizei. Gegen eine weitere Person wird wegen des Verdachts der Datenlöschung ermittelt. Gegen diesen Verdächtigen führt die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung. Geprüft wird, ob die Person Daten für einen der drei Hauptverdächtigen gelöscht hat und ob damit eine Bestrafung verhindert werden sollte.