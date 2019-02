Nürnberg will in Düsseldorf an Dortmund-Erfolg anknüpfen

Nürnberg (dpa/lnw) - Der 1. FC Nürnberg will den Punktgewinn gegen Spitzenreiter Dortmund zum Beginn einer Aufholjagd im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga machen. «Das 0:0 gegen Dortmund war für uns ein Startpunkt», sagte Trainer Boris Schommers am Donnerstag. Am Samstagabend (18.30 Uhr) bestreitet er im Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf sein zweites Spiel als Chef der Franken an der Seitenlinie.