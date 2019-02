Einsatz von Gladbachs Pléa unsicher: Raffael wieder zurück

Nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause drängt dagegen Raffael auf eine Rückkehr in den Kader. Der Brasilianer hat seinen Schlüsselbeinbruch überwunden und steht wieder voll und schmerzfrei im Training. Für eine Startelfnominierung dürfte es aber noch nicht reichen. Somit bleibt Patrick Herrmann wohl in der Anfangsformation. Der genesene Jonas Hofmann, Florian Neuhaus und Tobias Strobl könnten zurückkehren. Hecking lobte sein Team nach der Punkteteilung in Frankfurt: «Das war eine tolle Reaktion nach der Heimniederlage gegen Berlin.»