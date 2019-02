Hamburg/Köln (dpa) - Die Zahl der Badetoten ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr gestiegen. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Hamburg mitteilte, sind 2018 in NRW 63 Menschen ertrunken - acht mehr als im Vorjahr. Bundesweit stieg die Zahl der Badetoten um knapp 20 Prozent auf 504. Grund dafür sei der lange heiße Sommer.

Von dpa